[Photos] Un été au Havre 2024 . L'œuvre d'art majeure installée

Elle sera sans doute l'œuvre majeure de l'édition 2024 d'Un été au Havre. "No Reason to Move", la maison sur pattes, de Max Coulon, a été installée jeudi 13 juin. La sculpture a pris place quai Michel Féré, au Bassin du Roy.

Installation, jeudi 13 juin, de "No Reason to Move".

La cabane "No Reason to Move" est dotée de larges pieds en bois sculpté. Elle scrute le visiteur depuis le toit du bâtiment de manœuvre du Bassin du Roy. Offrant une perspective sur l'architecture moderne (Perret) et contemporaine (Tour Alta) de la ville, la maison-personnage est une sorte de fantôme.

"No Reason to Move" s'installe au Havre.

Max Coulon, le créateur de "No Reason to Move", est un sculpteur né à Strasbourg en 1994. Il est diplômé des Beaux-Arts de Paris. L'artiste présente son travail comme des "zones occupées et construites par toutes les lubies, détournements, pas de côté, rituels et superstitions", qui composent sa mythologie personnelle.

"No Reason to Move" avec en arrière-plan la tour Alta.