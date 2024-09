Granville. Touristique, portuaire et élégante : la cité corsaire aux mille visages

Bâtie sur un promontoire rocheux face à l'océan, Granville séduit chaque année plus d'un vacancier. Classée station touristique et balnéaire depuis plus de 40 ans, elle sait conquérir les touristes tant par son architecture que par son histoire et son élégance.

L'historique ville des bords de mer

Elle était à l'origine une cité corsaire et aujourd'hui encore, beaucoup de rues et de monuments témoignent de ce passé militaire. Sur les remparts de la haute ville, on imagine encore les capitaines de marine du XVe siècle armés de leur sabre déambuler en scrutant la mer. En passant par l'ancien pont-levis, les visiteurs accèdent à la Haute-Ville, probablement le quartier le plus ancien. Ici, les rues pavées se glissent entre les maisons de granit, leur donnant un aspect médiéval. Un peu plus loin, sur la pointe du Cap Lihou, le phare veille sur les marins. Là encore, quel superbe panorama ! Au sud, le port berce ses centaines de bateaux tandis qu'au nord, la plage étend son long ruban de sable fin. Entre Granville et Donville-les-Bains, la plage du Plat-Gousset accueille les promeneurs dans une ambiance complètement différente.

Une élégante station balnéaire

Contrairement au port, ici, les gens viennent pour s'amuser. En 1870, Granville devient l'une des destinations favorites de la bourgeoisie. Peu à peu, la côte se transforme pour laisser place aux impressionnantes villas des industriels. C'est dans l'une de ces villas qu'a grandi le célèbre couturier Christian Dior. Aujourd'hui propriété de la Ville, sa maison de famille est devenue un des rares musées français entièrement consacré à un couturier et à ses créations. Chaque année, plus de 50 000 visiteurs viennent admirer les premières collections du couturier et déambuler dans le parc. Du haut de sa falaise, il offre un joli point de vue sur la mer.