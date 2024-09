Mémoire. Une semaine de reconstitutions militaires dans le sud-Manche

Du 31 juillet au 7 août, 300 reconstituteurs parcourent le sud de la Manche pour commémorer la Bataille de Normandie. L'association d'histoire vivante 2nd Armored in Europe et ses 50 véhicules d'époque traverseront notamment Avranches, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët ou Le Mont-Saint-Michel. L'équipe de passionnés prévoit des reconstitutions des batailles, des camps militaires ouverts au public, des cérémonies officielles ou de simples expositions. Les visiteurs pourront profiter de ces rendez-vous pour échanger avec les "soldats" et en apprendre plus sur les batailles qui ont marqué la Normandie.

Pratique. Plus d'informations sur msm-normandie.fr/fr/80e.