Il arrache son sac à la personne âgée : direction la prison

Jeudi 27 septembre, à Rouen, la rue Verte est étonnamment calme en cette fin de matinée. Une dame âgée fait des achats lorsqu’elle est abordée par un homme, J. A., à la recherche d’une rue. Comme elle lui montre du doigt le chemin, il tire sur le sac à main. Machinalement, elle le retient. L’autre tire plus fort et fait tomber lourdement la victime qui appelle alors au secours. Un passant, alerté, arrête le voleur. La victime, âgée de 79 ans, souffre de multiples écorchures à la tête, aux genoux et aux mains.

Dès le lendemain, le prévenu, en récidive légale, est présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen.

“Je ne savais pas qu’elle allait s’agripper à son sac. Je regrette qu’elle ne soit pas là pour que je puisse m’excuser. J’ai fait cela parce que je n’avais plus rien. Je suis SDF”, avoue-t-il aux magistrats.

- Quand vous avez vu qu’elle ne lâchait pas le sac, vous ne vous êtes pas dit ‘Je laisse tomber ?’

- Oui, j’aurais pu”.

D’après l’enquête sociale, en quelques mois, le prévenu s’est retrouvé sans logement, sans emploi et, à nouveau, dans l’engrenage de la drogue. Il a été condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de 30 mois.