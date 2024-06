Politique. Elections législatives : dans l'Orne, le Parti communiste souhaite un "pacte commun" à gauche

"Les résultats des élections européennes placent l'extrême droite à un niveau historiquement haut. Quelques jours après les commémorations du 80e anniversaire du Débarquement, cette nouvelle poussée du projet xénophobe est alarmante", s'inquiète la fédération de l'Orne du Parti communiste. La liste du parti, menée par Léon Deffontaines, a récolté 2,08% des voix dans ce département.

"Placer la question sociale au cœur des exigences"

Selon le PC, "la décision du président de la République qui choisit de dissoudre l'Assemblée est couplée à un calendrier quasiment impraticable. C'est une fuite en avant. Fort d'un pouvoir exorbitant attribuée par une cinquième République à bout de souffle, le président brutalise la démocratie. Il empêche la tenue d'un débat public digne de ce nom en jouant à quitte ou double. S'agit-il au fond pour ce pompier pyromane de jouer avec la République en ouvrant la porte à l'arrivée d'une majorité d'extrême droite ? On peut le penser. L'homme qui devait endiguer la montée de l'extrême droite deviendrait son allié objectif. C'est irresponsable. Nous appelons à revoir ce calendrier."

La fédération du PCF de l'Orne appelle "à la constitution rapide de cadres unitaires permettant de se réunir pour le futur scrutin des législatives. Un pacte commun plaçant la question sociale au cœur des exigences est nécessaire pour faire élire un maximum d'élus de gauche. En plaçant l'égalité et la solidarité comme une boussole commune et collective. Dès à présent, doit s'ouvrir une démarche partagée et unitaire pour éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Aux législatives comme aux élections présidentielles."