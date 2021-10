Spécial déco : un zeste d’ancien dans du contemporain

Karine Larose, gérante de Rhomeo Décoration, considère que “le mariage meubles anciens et contemporains est la clé d’un intérieur dans lequel on se sent bien.” Pour Frédérique Tessier, cogérante de Terre et Métal à Caen, c’est le mélange des matières, bois-verre-acier, qui crée l’harmonie : par exemple, l’intégration d’un meuble des années 1950 avec une table en métal. Alexandra Gervais, décoratrice à Rouen, abonde en ce sens : “Le mélange des styles et matières est possible : meubles laqués et meubles en bois.”

Recyclage

“On peut intégrer un élément ou le recycler. Tout dépend si l’on veut le mettre en valeur ou le fondre”, indique Alexandra Gervais. Dans ce dernier cas, il existe plusieurs solutions. Après avoir poncé le meuble, vous pouvez le repeindre ou le patiner. Il est aussi possible de le customiser en changeant l’aspect des portes à l’exemple de portes moulurées qu’Alexandra Gervais a recouvert de plaques en métal. Cela peut être tout simplement le changement des poignées. La décoratrice a transformé pour le compte d’un client un ancien bahut en bar, en le recouvrant d’une plaque en inox.

Laissez jouer votre imagination : donnez un côté “baroque” à un meuble en l’habillant de noir. Karine Larose donne une seconde vie à un buffet des années 1930, en adoptant un mélange de peintures à base de chaux ou en le patinant à l’huile de lin. Elle travaille également en employant des peintures à effet,s à l’exemple de cette table de salon abîmée. Elle l’a restaurée en recouvrant le plateau d’une peinture à effet métal.