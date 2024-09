Notre-Dame-de-Bliquetuit. Le Parc naturel régional des boucles de la Seine fête ses 50 ans !

Pour les 50 ans du Parc naturel régional des boucles de la Seine, le 16 juin, la fête, sur le site de la Maison du parc nouvellement restaurée à Notre-Dame-de-Bliquetuit, prendra une ampleur exceptionnelle. Cet événement présentera les actions menées par le parc. Les animations s'organiseront selon cinq pôles et s'étendront sur cinq hectares : biodiversité, village gourmand, savoir-faire, habiter le parc et éducation au territoire. Création d'origami chauve-souris, de bijoux en objets naturels, land art et démonstrations en tout genre sont notamment au programme.

Pratique. Le 16 juin, 10h-18h, Maison du parc à Notre-Dame-de-Bliquetuit. Gratuit. pnr-seine-normande.com.