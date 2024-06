Seine-Maritime. Ressource en eau : un niveau global en augmentation selon le comité du département

Du nouveau sur les ressources en eau en Seine-Maritime. Vendredi 7 juin, "le comité ressource en eau de la Seine-Maritime s'est réuni pour faire un point, avant l'été, sur l'état des nappes et cours d'eau dans le département", indique la Préfecture. Il est composé de représentants des services et établissements publics de l'État, des chambres consulaires (agriculture, industrie, métiers), des collectivités et des associations (environnement, pêche, aquaculture, rivières, consommateurs, usagers agricoles, industriels et carrières, loisirs nautiques, chasseurs).

Une situation des nappes favorable

Au cours de cette réunion, "il a été établi que la situation des nappes était favorable et ne laissait pas prévoir de sécheresse hydrologique pour cet été", poursuit la préfecture de Seine-Maritime. "Aucune restriction d'usage n'est en cours et les tendances n'en annoncent pas à ce stade", indique-t-elle.

Dans le département seinomarin, les nappes d'eau souterraines se rechargent essentiellement grâce aux précipitations s'étendant du mois de septembre au mois de mars. En dehors de cette période, l'eau de pluie n'alimente plus les eaux souterraines, du fait notamment de son évaporation dans l'atmosphère et de la croissance des végétaux, fortement consommateurs d'eau en surface.

Quelle est la situation en ce début du mois de juin ?

"Les précipitations pendant la période de recharge 2023-2024 ont été supérieures à la normale (107%, contre 104% pour la période de recharge 2022-2023, et 75% pour la période de recharge 2021-2022)", précise la préfecture. Les précipitations du mois de mai ont été quant à elles "bien supérieures à la normale (147%, contre 60% pour mai 2023, et 55% pour mai 2022)". Les sols sont durablement humides, bien au-dessus de la médiane, depuis le mois de février. Les prévisions pour la quinzaine à venir sont à la baisse, mais restent cependant supérieures à la médiane.

Le niveau des nappes est globalement haut par rapport à la normale. Fin mai, les ouvrages de mesure de la hauteur des nappes souterraines présentaient pour 16% d'entre eux des niveaux très hauts, pour 48% des niveaux hauts, pour 32% des niveaux modérément hauts, pour 4% des niveaux autour de la moyenne et pour 4% des niveaux modérément bas. La moitié (56%) des ouvrages présente encore actuellement une hausse de leur niveau. L'autre moitié présente une baisse (44%). Ceci correspond à la transition entre la recharge hivernale et la vidange estivale.

"La situation est bien meilleure que les deux années précédentes"

Concernant les piézomètres [mesure la pression des liquides N.D.L.R] de référence pour la sécheresse, "la situation est de fait bien meilleure que les deux années précédentes à la même époque", assure la préfecture. Les précipitations depuis fin octobre 2023 ont eu un impact favorable sur les nappes et par conséquent sur les cours d'eau.