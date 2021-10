Spécial Deco : le choix d’une décoration modulable

Comment concilier harmonie et sens pratique ? Les chambres d’enfants n’échappent pas aux effets de mode. Autrefois, le papier peint était roi. A présent, la tendance est plutôt aux couleurs unies ou faux unies rehaussées, ou non, d’une frise ou de stickers. En effet, les goûts et couleurs évoluent en fonction de l’âge de l’enfant. “Il faut que ce soit des éléments faciles à retirer”, prévient Alexandra Gervais, décoratrice à Rouen. “La couleur est liée à son éveil et il y a dans la décoration un rôle éducatif.” Certains parents optent pour une décoration de chambre aux tons neutres que les jouets, souvent de couleurs vives, viennent rehausser.

Tout l’enjeu consiste à travailler les luminaires, il en faut un par mini-espace (de travail, de sommeil, de jeux) en jouant avec les formes (nuage, fleur, etc.) et les images. Il en va de même avec la literie et les rideaux. Les enfants se lassent aussi vite que les adultes. Il est plus facile de renouveler des rideaux “Dora” que de repeindre la chambre.

Pratique et évolutif

“Il est opportun de créer des petits espaces, sommeil, jeux, travail, dans la chambre. Les grandes enseignes proposent des combinés ou des meubles modulables qui permettent d’harmoniser l’espace.” D’autres magasins développent des gammes de mobilier sur mesure : mezzanine avec bureau, lits superposés décalés, cabines dressing, etc.