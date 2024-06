Jeux olympiques. Les Normands se préparent à la venue des athlètes étrangers

Bien qu'elle n'accueille pas d'épreuves olympiques, la Normandie se prépare, malgré tout, à la venue de nombreux athlètes étrangers pendant les Jeux de Paris. Ainsi, ce sont 22 équipes de 13 nationalités différentes, dont quatre françaises, qui vont profiter des infrastructures normandes pour s'entraîner.

Six délégations en Seine-Maritime

En Seine-Maritime, six délégations françaises et étrangères sont attendues dans le département. A Grand-Couronne par exemple, on attend la venue d'un ou deux nageurs saoudiens. "Comme notre piscine est aux normes olympiques, on leur a réservé deux lignes d'eau ainsi qu'un vestiaire, expliquent les services de la Ville. Les athlètes auront des créneaux très tôt le matin, avant l'ouverture." Rouen se prépare quant à elle à l'arrivée des basketteurs de l'équipe de France pour un stage au Kindarena du 28 juin au 3 juillet, parmi lesquels la star de NBA Victor Wembanyama. Le séjour doit se terminer d'ailleurs par un match officiel de préparation le mercredi 3 juillet, face à la Turquie.

Haut lieu de la préparation olympique, le dojo départemental de Forges-les-Eaux a déjà reçu la délégation cubaine de judo du 7 au 17 mai. "Je les ai emmenés un peu partout dans mes clubs", explique Jacques Lemaître, à la tête de l'école de judo de Forges-les-Eaux. Seuls cinq athlètes sur quinze prévus au départ ont fait le déplacement. "Vu qu'ils étaient moins nombreux, je leur ai proposé des oppositions face à mes licenciés, poursuit Jacques Lemaître. Humainement, c'était une superbe expérience." La structure attend désormais l'équipe de France d'escrime qui fera son retour du 18 au 25 juillet pour son stage terminal, habituellement organisé à Forges-les-Eaux, quelques jours avant les épreuves internationales.