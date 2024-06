Elections européennes. Qui sont les Calvadosiens inscrits sur les listes ?

Dimanche 9 juin, les Français sont appelés aux urnes pour choisir les 81 nouveaux députés européens pour les cinq prochaines années. Parmi les candidats normands sur les listes, figurent des Calvadosiens. Le département est d'ailleurs l'un des plus représentés. Parmi eux, il y a l'eurodéputée Stéphanie Yon-Courtin, placée 13e de la liste de la majorité présidentielle emmenée par Valérie Hayer (Renaissance). Elisabeth Borne fait d'ailleurs partie de la liste à la 81e position, donc non éligible. Nathalie Porte, vice-présidente en charge du tourisme et de l'attractivité à la Région Normandie figure à la 20e place de la liste des Républicains. Débutant en politique, Thomas Pellerin-Carlin, Caennais de 34 ans, est le petit nouveau de la liste PS-Place Publique (9e sur la liste).

Egalement à la 9e place, mais cette fois de la liste des Insoumis, on retrouve Emma Fourreau. La jeune femme de 25 ans n'en est pas à ses premières élections. En 2022, elle s'était portée candidate aux élections législatives mais elle n'a jamais été élue.

Chez les Verts, on retrouve Rachel Savin-Puget (17e position), économiste de 53 ans, originaire de Caen. Sur la liste Reconquête, aux côtés de Marion Maréchal, il y a Pascale Deutsch, conseillère municipale à Ouistreham.

Retrouvez dimanche 9 juin les résultats dans votre commune ici.