Rives-en-Seine. Le petit train est de retour jusqu'au dimanche 16 juin

Après avoir été mobilisé pour l'Armada, l'an passé, le petit train touristique est de retour à Rives-en-Seine du samedi 1er au dimanche 16 juin. Chaque jour, de 10h30 à 17h, deux circuits commentés en français et en anglais seront proposés en alternance, l'un vers Villequier, l'autre vers Saint-Wandrille.

Des circuits d'une heure

"Le petit train, ce n'est absolument pas ringard ! assure Hélène Aubry, de Caux Seine Normandie Tourisme, il est souvent rempli et les locaux sont nombreux à monter à bord. On se pose et on se laisse guider, c'est très accessible y compris avec les enfants." Les habitants et les touristes pourront découvrir ou redécouvrir le patrimoine de Caudebec-en-Caux (la maison des Templiers, l'église, l'ancienne prison, les fortifications) et, selon le circuit choisi, la vallée de la Rançon et l'abbaye de Saint-Wandrille, le monument du Latham, les chapelles de la Barre-y-Va, l'histoire de Victor Hugo et de sa fille Léopoldine dans les rues de Villequier, etc. La balade dure environ une heure.

C'est un nouveau prestataire manchois qui propose ces circuits, cette année. Son train peut accueillir cinquante personnes, dont deux à mobilité réduite. Les chiens sont acceptés à bord.

Pratique. Départs devant l'office de tourisme de Rives-En Seine, à Caudebec-en-Caux. Tous les jours de 10h30 à 17h, du samedi 1er au dimanche 16 juin. 7,5€ pour les adultes, 4€ pour les enfants. Gratuit pour les moins de 3 ans.