Jean-Yves Lavoignat, président du MEDEF Basse-Normandie est décédé

"Jean-Yves a mené avec un courage impressionnant un rude combat contre un cancer dont il se savait atteint depuis le mois d’avril", indique avec émotion Carole Morin, déléguée générale du MEDEF Calvados et Basse-Normandie. "Aujourd’hui toutes nos pensées vont d’abord vers sa famille et ses proches collaborateurs au sein des filiales POINT P et de l’ESITC".

Jusqu’à l’élection d’un nouveau Président pour chaque structure, l’intérim sera assuré pour le MEDEF Calvados par Gérard Legoupil, vice-Président et pour le MEDEF Basse-Normandie par Michel Renard, vice-président.

Photo. Archive Tendance Ouest - Février 2011

Relisez ci-dessous l'interview qu'il avait accordé à Tendance Ouest :

Jean-Yves Lavoignat, président du MEDEF Calvados, était l’invité de l’émission "Expliquez-vous" sur Tendance Ouest diffusée le mercredi midi sur100.2 FM.

Vous avez été récemment élu à la tête du MEDEF, syndicat des chefs d’entreprise dans le Calvados. Quelles sont les priorités de votre mandat ?

"La première est de développer notre représentativité. Le syndicalisme en France, qu’il soit patronal ou salarié, n’est pas suffisamment développé. La seconde est de faire bénéficier les entreprises de notre expertise, notamment les PME et les TPE (très petites entreprises). Les grandes entreprises ont les moyens pour s’organiser dans la jungle des réglementations. Le MEDEF n’est de toute façon pas le syndicat des grandes entreprises. Celles-ci ne représentent que 10% de nos adhérents.

Je souhaite également mobiliser les entreprises autour de deux grands thèmes : l’emploi des jeunes, via l’apprentissage et le développement des contrats de professionnalisation, et l’emploi des seniors, les deux étant totalement compatibles. Il faut cesser de mettre en face à face les générations. Le MEDEF Calvados compte également encourager l’esprit d’entreprise chez les 30/40 ans, à la fois pour créer des entreprises et favoriser leurs transmissions. Enfin, il faut que nous développions nos relations avec l’université et le monde de l’enseignement de manière générale".

Combien d’entreprises adhèrent au MEDEF Calvados ?

"Nous avons 250 adhérents directs et près de 2000 autres par l’intermédiaire des deux grands syndicats patronaux constitutifs du MEDEF: la Fédération française du bâtiment (FFB) et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (IUMM)".

Quels sont vos rapports avec les élus des collectivités territoriales ?

"Mon prédécesseur avait des rendez-vous assez réguliers avec le président de la Région, celui de Caen la Mer ou avec le Préfet. Je vais faire en sorte de rendre ces contacts encore plus étroits. Le monde économique et le monde politique ont des choses à faire ensemble. Parfois, nous pouvons être en pointe, parfois c’est l’inverse".

Vous pensez que les patrons sont entendus par les élus locaux ?

"C’est une question piège ! Nous nous sentons entendus mais peut-être pas encore suffisamment".

Une vie, six dates

. 1946 : naissance (Paris)

. 1968 : diplômé ISC Paris et arrivée chez Isoroy (Lisieux)

. 1978 : directeur commercial puis directeur général de Point P au Havre

1992 : arrivée à Caen, directeur Bâtiment Normandie Quille (Groupe Bouygues) puis DG en Grande Bretagne

2003 : PDG de Point P Normandie, PP Nord et Saint Gobain Distribution Belgique

Fin 2010 : élu président du MEDEF Calvados.