Normandie. Golden Beach Awards : cette plage du Calvados dans le top 10 des plus belles du monde

Le guide des plages internationales Beach Atlas a publié son classement des 100 plus belles plages du monde dans le cadre des Golden Beach Awards. La première place est raflée par la plage de Bora-Bora, en Polynésie française. Une plage normande figure à la 10e place, il s'agit d'Omaha Beach. C'est la première plage de France métropole parmi les trois présentes. Les deux autres sont celles du Cap d'Agde (13e) et de Pampelonne à Saint-Tropez (73e).

Quels sont les critères ?

Pour réaliser ce classement, Beach Atlas a utilisé six critères pour présélectionner les plages. On y retrouve la beauté classique, les fêtes et styles de vie, l'inclusivité, les communautés, la diversité naturelle et l'importance culturelle.

Le vote final a été réalisé par un panel de 43 experts et influenceurs dans le monde du voyage.