John McClane de retour dans Die Hard 5

25 ans après piège de cristal, Bruce Willis remet le couvert dans un 5e épisode de la sage Die Hard baptisé "A good day to die Hard". Tous les ingrédients qui ont fait le succès des aventure du flic John McClane sont au rendez-vous : explosions, bagarres, courses-poursuites, une pointe d'humour et bien sûr un Bruce Willis dont le corps et le visage se tuméfient plus le film avance.

La grande nouveauté de ce 5e opus est la présence de Junior, le fils de John McClane qui va l'épauler dans son aventure pour le moins explosive. Un John "Jack" aussi "testotéroné" que son père et qui semble assez bien manier pistolets et mitraillettes... Cette fois-ci, c'est en Russie que le duo de la gâchette détruiront tout.

La sortie en France est prévue pour le 20 février 2013.

Découvrez la bande annonce ci-dessous