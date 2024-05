Musique. Le groupe Train endeuillé par la disparition de son ancien bassiste

Le groupe Train a perdu l'un de ses membres fondateurs, Charlie Colin, décédé à l'âge de 58 ans. Le musicien, connu pour son jeu de basse unique et sa contribution à des tubes comme Hey Soul Sister et Drops of Jupiter (Tell Me), s'est éteint à Bruxelles des suites d'un accident domestique. Le groupe de rock américain a vendu plus de 10 millions d'albums depuis ses débuts en 1993.

Le chanteur de Train, Pat Monahan, a salué la mémoire de son ancien compagnon de route avec des mots touchants : "Son jeu de basse unique et son magnifique jeu de guitare a aidé les gens à nous remarquer à San Francisco, puis bien au-delà. Tu es une légende, Charlie. Va charmer les anges."

Charlie Colin a quitté Train en 2003 pour poursuivre d'autres projets musicaux. Il a fondé plusieurs groupes et s'est installé à Bruxelles, où il donnait des cours de musique et travaillait sur la musique d'un film ces derniers temps.