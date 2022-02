Un lieu convivial au CHU

Une particularité qui est une force. Grâce à cette présence, les patients en salle d'attente peuvent trouver un lieu convivial qui leur fait oublier, pendant quelques instant, qu'ils sont à l'hôpital. 'Les patients ont une prise de sang vers 8 h ou 10 h. Les consultations commencent vers 13h30. Donc ils passent la matinée dans le bureau. Ici, vous avez la télévision, le café et nous parlons de tout et notamment de la transplantation en général.” Car cette association veut surtout désacraliser la transplantation. 'Nous parlons chacun de notre cas et quand il y en a un en petite déprime, on lui remonte le moral et tout se passe très bien.” Créée il y a quinze ans, cette association s'occupe des transplantés du foie. Une permanence est assurée les lundi, mardi et jeudi de 8h à 17h. Une centaine de personnes sont adhérentes à cette association.

Contact. Transhepate-Normandie, 76 rue d’Auge, Caen. Tel. 02 31 83 92 13.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire