Insolite. Vers le record du monde de nombre de marinières portées pendant la fête des marins à Honfleur ?

Tous en marinière lundi ! Alors que la fête des marins battra son plein à Honfleur, lors du lundi de Pentecôte, le 20 mai, un record du monde va peut-être être battu : celui du nombre de marinières portées. Attention, c'est très sérieux et le record est détenu par la commune de Pézenas, dans l'Hérault, avec un total de 924 personnes. Vous voulez en être ? On vous dit tout.

Tous en bleu et blanc

C'est une initiative à mettre au crédit de Thomas Martin, propriétaire de la marque Honfleur mon Cœur… qui vend des marinières, évidemment ! "On vise le millier de personnes oui, au minimum. Nous sommes beaucoup à Honfleur lors du défilé du lundi de Pentecôte, avec beaucoup d'adultes et d'enfants en marinière. Mais aucune idée de combien de monde ça représente", lance-t-il.

Il vous donne rendez-vous aux environs de la mairie à l'issue du défilé. Là, des photos et une vidéo seront prises par un drone, de manière à officialiser le record et à comptabiliser les participants de manière précise. "C'est simple : vous mettez une marinière et vous nous rejoignez sur place entre midi et 13h. C'est un événement passif, il suffit d'être là !", explique l'organisateur.

Le créateur du record a d'ailleurs contacté Thomas Martin pour lui expliquer les règles bien précises à respecter. "Il est très content que nous tentions de le battre. Ça met de la compétition, les records sont faits pour être battus."

Alors, combien seront-ils lundi ? Réponse dans quelques jours.