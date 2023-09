Insolite. Un record de gobage de flans au caramel battu dans l'Orne

Les records sont faits pour être battus. Et à Gacé, ce dimanche 17 septembre, un record de la plus haute importance est tombé : celui du gobage de flans au caramel en une minute. Durant tout le week-end, la ville était en fête à l'initiative du Comité d'animation. Et parmi les événements majeurs de ces deux jours, ce concours était fortement attendu.

Le précédent record était de 13 petits flans avalés, déjà une magnifique performance. Mais cet habitant de Surville, dans le Calvados, âgé de la vingtaine, était bien déterminé à inscrire son nom au palmarès de cette épreuve. En une minute à peine, il a gobé un total de vingt flans.

Le voilà désormais détenteur du record à Gacé, mais nul doute que la concurrence sera féroce l'an prochain, et ils seront plusieurs à vouloir le faire tomber !