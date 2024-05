Rouen. Près de 600 places en plus vont être créées au sein de l'extension du parking P3 du CHU

Trouver une place vers le CHU de Rouen n'est pas chose facile pour les patients, les visiteurs et le personnel. Mardi 14 mai, la première pierre du parking P3, situé en face du CHU, a été posée. Un premier pas vers la rénovation et l'agrandissement de ce parking.

"Le CHU de Rouen a la spécificité d'être un hôpital de centre-ville"

"Le CHU de Rouen a la spécificité d'être un hôpital de centre-ville", explique Bertrand Cazelles, directeur général par intérim du CHU de Rouen. Malgré l'arrivée de la ligne de bus T4 qui dessert le CHU, "on reste aujourd'hui en tension sur les places de stationnement". Grâce à l'extension du parking P3, ce dernier passera de 1 000 à environ 1 615 places. Certaines seront "destinées à nos agents qui ont temporairement des difficultés de mobilité", ajoute Bertrand Cazelles.

"J'essaie de venir en TEOR"

Ce projet d'extension et de rénovation a l'air d'être une bonne idée pour certains visiteurs du CHU. "On n'a pas beaucoup de place pour se garer à Rouen et pour les visiteurs qui viennent voir les patients, je trouve ça bien, livre Maxime Buno, visiteur de l'Eure. Cela peut être une solution pour accueillir les familles venues de très loin", ajoute-t-il. Un autre visiteur, Sébastien Louvet, apprécie aussi ce projet d'extension. Pour autant, il essaie de venir en TEOR "pour éviter de payer trop cher les parkings. Quand on reste quelques heures, les chiffres augmentent vite".

Des volumes compliqués en termes d'architecture

L'extension du parking P3 du CHU de Rouen est en construction. Il permettra d'accueillir près de 600 places supplémentaires.

"Le bâtiment d'origine et l'extension donnent des volumes compliqués", relate Pierre Azema, architecte du cabinet Azema architectes basé à Toulouse. "Notre volonté est d'unifier tout ça avec une enveloppe qui fait référence au patrimoine de Rouen." C'est pourquoi "on a dessiné des cassettes qui s'inspirent des maisons à pans de bois qu'on peut voir dans le vieux Rouen". L'une des particularités de ce parking c'est qu'il est "rénové et agrandi. On a des difficultés différentes par rapport à un parking neuf", poursuit-il. La partie existante est en béton et la nouvelle est composée d'une charpente métallique. Pierre Azema et son équipe essaient de fluidifier la circulation pour les usagers, automobilistes ou piétons.

18 millions d'euros d'investissement

Pour ce projet de rénovation et d'extension, EFFIA est le maître d'œuvre et le gestionnaire pour 20 ans du parking P3. Il s'inscrit dans une délégation de service public et représente près de 18 millions d'euros d'investissement. "Il y a un contrat de construction d'exploitation à travers lequel EFFIA s'occupe de porter le projet constructif, les investissements, les charges d'exploitation comme les salaires, l'entretien etc.", indique Fabrice Lepoutre, directeur général de l'entreprise. "On encaisse les recettes dont une partie est reversée à l'hôpital sous forme de redevance d'occupation", poursuit-il. Côté tarifs, "ils sont fixés par l'hôpital. Il n'est pas prévu qu'ils soient modifiés de façon importante à l'issue de la construction".

80 bornes électriques prévues

Des panneaux photovoltaïques sur le toit vont aussi être installés. "Cette usine solaire sur 700m2 va produire du courant", poursuit Fabrice Lepoutre. A l'ouverture du parking, on comptera 80 points de charge pour les voitures électriques. En plus, près de 33 places supplémentaires ont été pré-équipées ce qui signifie que les câblages ont été installés pour instaurer de nouvelles bornes les prochaines années.

Des systèmes d'éclairage intelligents sur la base de technologie LED et de détection de présence sont également prévus. "Nous allons aussi installer ce qu'on appelle du guidage à la place, des petites loupiotes situées au-dessus de chaque place qui indiquent si la place est libre", annonce-t-il. Ce système permet d'éviter que les gens tournent, ce qui entraîne une diminution des émissions de CO 2 .

La fin du chantier est prévue pour février 2025.