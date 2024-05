Flers. Quatre nouveaux bus pour une soixantaine de places supplémentaires sur les lignes urbaines

La ville de Flers essaie de diminuer l'usage de la voiture, qui est encore très important. Pour ce faire, elle a mis en circulation jeudi 2 mai quatre nouveaux bus sur ses deux lignes urbaines. Ils remplacent les anciens bus, arrivés à leur limite d'âge de 15 ans, avec plus de 600 000km au compteur.

"Il y a un confort de l'usager qui est bien sûr augmenté", débute Benoît Pelé, responsable du service environnement et transport de Flers Agglo. Chaque bus compte 15 places supplémentaires, soit 104 places au total dans chaque bus, un accès facilité avec trois portes au lieu de deux et une rampe d'accès électrique. "Le nombre de places plus important va nous permettre de passer les heures de pointe sur lesquelles on avait des difficultés à transporter l'ensemble des usagers, notamment les scolaires. Sur l'horaire de 8h, il y a notamment plus de 100 élèves à transporter sur la ligne 2 qui dessert le quartier Saint-Sauveur et le quartier Saint-Michel", explique-t-il.

Par ailleurs, Flers Agglo a commandé 300 arceaux pour accrocher son vélo. Ils seront installés en ville et dans les communes du territoire qui le demandent.