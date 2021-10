Emmaüs à Caen : "Tout sauf un garde-meuble"

Quel est l’origine d’Emmaüs ?

"Il s’agit d’un mouvement laïque fondé par l’abbé Pierre en 1949. Ce mouvement encourage la solidarité entre tous, avec des valeurs basées sur le respect, la tolérance, l’équité et le travail. Notre mission première est l’accueil de personnes qui se retrouvent en difficulté dans leur vie, à un moment donné".

Vous disposez de deux adresses, l’une à Tailleville, l’autre à Caen. Pourquoi ne pas les fusionner ?

"Le premier site a été fondé en 1973 près de Douvres-la-Délivrande. Et le deuxième en 1987 à Caen, principalement pour répondre aux besoins de la population qui ne pouvait pas venir jusqu’à Tailleville. Car pour s’y rendre, il faut une voiture. Sur les deux sites, nous vendons toutes sortes d’objets, mais Tailleville se distingue par un centre d’accueil qui peut héberger une cinquantaine de personnes".

Combien de temps peuvent-ils rester ?

"On ne se base pas sur des durées fixes, du genre six mois, qu’on renouvellerait. On peut y rester une journée, comme y rester vingt ans. L’essentiel, c’est que le compagnon se reconstruise et retrouve une place. A Emmaüs, on a le temps. Actuellement, nous sommes complets, à une ou deux places près".

Emmaüs est connu pour entreposer des objets et les vendre. Qu’est- qui vous différencie d’un garde meuble ?

"Le but n’est pas de faire du commerce, mais de la solidarité. Nos communautés Emmaüs ne reçoivent pas de subventions pour fonctionner. Si nos camions ne tournent pas pour récupérer du matériel et si les gens ne nous en apportent plus, nous n’aurons plus de possibilité de récolter de l’argent et donc d’accueillir les personnes en difficulté qui font appel à nous".

Si les prix augmentent dans vos entrepôts, c’est pour suivre l’inflation ?

"Je ne suis pas sûr que les prix augmentent chez nous. On a tendance à faire plus bas, car les gens qui viennent nous voir ont de plus en plus de problèmes financiers. Ils se plaignent assez rarement des prix".

Et ce mois d’octobre, vous organisez une opération spéciale...

"Nous nous sommes rendus compte que les étudiants peinaient à se meubler à la rentrée. Et du coup, nous leur proposons -50% sur tout le mobilier. Le 13 octobre, nous organisons aussi une braderie de vêtements. Et sur le site de Caen exclusivement, jusqu’à la fin du mois, nous organisons une vente exceptionnelle de vêtements, sacs à mains, chapeaux, chaussures, linge de maison, vaisselle, machine et tableaux."