Noël à Emmaüs : le cadeau humain des compagnons

Claude et Jean ont beau partager le même quotidien depuis plus de deux ans au château de Tailleville, siège des 51 compagnons d’Emmaüs dans le Calvados, ils ne s’offriront pas de cadeau à Noël. “C’est une affaire commerciale tout ça”, avance le second. “Mon cadeau, je l’ai reçu en arrivant ici quand les compagnons m’ont ouvert leur bras pour m’aider à retrouver l’équilibre, alors que je n’étais qu’un moins que rien”, ajoute Claude.





Une seconde famille

En 2012, près de 70 personnes ont été accueillies à Tailleville. “Certains restent chez nous une journée, d’autres 25 ans... aucune durée n’est imposée”, rappelle le co-responsable de la communauté, David Prual.

Et en cette fin d’année, la sobriété est de mise. Un repas sera organisé ce vendredi 21 décembre, avec l’ensemble des compagnons, des salariés et des bénévoles. “Mais nous n’organiserons rien de particulier les 24 ou 25, notamment parce que ce n’est pas un moment facile pour tout le monde ici.” Claude a bien conscience qu’Emmaüs remplace sa famille pendant les fêtes. “Même si je peux aller voir mes sœurs, je préfère être là, avec les gars, parce que je me sens bien ici et que je ne veux rien rater.”