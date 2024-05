Près de Flers. Et si ce week-end vous construisiez un vélo en bois ?

Sur le secteur de Flers, la recyclerie Les Fourmis Vertes lance des animations sur la récup et le bricolage : déjà un four solaire et un séchoir solaire ont été construits.

Samedi 4 et dimanche 5 mai à l'auberge participative El Capitan, ce sera la réalisation d'un vélo "Moskito" : vélo à trois roues, construit en bois, qui se pilote en position couchée ! "C'est de la récup, mais c'est surtout du bricolage à plusieurs, et une réflexion sur nos habitudes de déplacements" explique Cécile Bonneau, qui est chargée de projet à la recyclerie, "même si on n'est pas très bricoleur, on est là pour s'entraider".

Pour l'été, d'autres animations se préparent, comme en juillet avec "Terrain d'aventure", où les enfants du quartier Saint-Sauveur de Flers auront des palettes de récupération et des outils à disposition pour construire des cabanes. En août, ce sera une "colotech" pour les adultes, sorte de colonie de vacances, sur le thème des low-technologies, qui se prolongera par un "Festival des low-tech" au mois d'octobre.