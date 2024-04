Alençon. Les basketteuses championnes du trophée Coupe de France, une cérémonie en leur honneur à la mairie

Les basketteuses de l'Union sportive Basket Damigny Alençon 61 (USBSDA), le club d'Alençon, ont réalisé un exploit XXL vendredi 26 avril. Elles ont battu les filles de Monaco basket association, sur le score de 84 à 65. Avec cette victoire, les Ornaises remportent le premier trophée Coupe de France de leur histoire. Le match était à l'Accor-Aréna de Paris Bercy. De très nombreux supporters du département avaient fait le déplacement pour donner de la voix.

En l'honneur des championnes, une cérémonie est en cours d'organisation à la mairie. Elle aura lieu dimanche 28 avril à 11h. Les modalités exactes sont en cours d'études explique le maire, Joaquim Pueyo.

Le trophée Coupe de France

Cette compétition voit s'affronter tous les clubs de France chez les femmes et chez les hommes, à l'exception de ceux présents dans les deux premières catégories. Cela exclut les clubs de Ligue féminine de basket et de Ligue 2 féminine chez les femmes et les clubs de Pro A et Pro B chez les hommes. Lors du même week-end a aussi eu lieu la finale de la Coupe de France -18 ans féminine, qui a vu s'opposer les Normandes de Mondeville aux Sudistes de Lattes Montpellier.