Bourg-Achard. La rentrée dans le futur lycée reportée à cause de malfaçons

C'est un coup dur. Le chantier semblait pourtant bien avancer, mais la Région Normandie a fait savoir vendredi 26 avril que des fissures ont été constatées sur plusieurs poutres. Le Campus lycéen international Normandie - Louis de Broglie de Bourg-Achard ne pourra donc pas ouvrir ses portes à la prochaine rentrée.

La stabilité du bâtiment principal remise en cause

La Région indique qu'un "problème de fissures a été constaté récemment sur plusieurs poutres en lamellé-collé. Cette situation pourrait remettre en cause la stabilité du bâtiment principal. Une expertise menée auprès du FCBA Institut technologique du bois, centre technique industriel, a confirmé ce défaut majeur dans la construction. Une analyse plus complète et plus précise de l'état du bâtiment est en cours de réalisation".

Il s'agit d'un chantier à 62 millions d'euros. D'une capacité de 1 000 élèves, le nouvel établissement est destiné à accueillir les élèves des collèges Le Roumois à Routot, Simone-Veil à Bourg-Achard et Jean-de-la-Fontaine à Grand-Bourgtheroulde. En septembre prochain, les élèves de ces établissements seront affectés dans les lycées habituels, à Pont-Audemer et à Elbeuf, comme les années précédentes.