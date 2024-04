80e D-Day. Emmanuel Macron à Ver-sur-Mer pour la cérémonie franco-britannique

La cérémonie franco-britannique pour le 80e anniversaire du Débarquement se déroulera le 6 juin au mémorial de Ver-sur-Mer. Emmanuel Macron y assistera, ainsi qu'"un représentant britannique du plus haut niveau, dont la présence et l'identité seront confirmées la veille", explique Sascha Marsac, directeur du mémorial. Pour l'événement, 20 à 40 vétérans sont attendus, anciens combattants de la bataille de Normandie ou de la Seconde Guerre mondiale. Les "solennités commenceront à 10h30 et dureront 45 minutes. Elles seront suivies de l'inauguration du nouveau centre Winston Churchill", détaille le directeur.

Plus de 2 000 invités sont attendus, mais "toutes les inscriptions sont closes pour y assister, un tirage au sort a déjà été effectué, et le site sera inaccessible sans invitation". La cérémonie sera "retransmise en direct sur le chaîne télévision de la BBC", s'enthousiasme Sascha Marsac, et probablement sur une chaîne française. Elle sera ponctuée de "musique, discours, dépôt de gerbe par les anciens combattants et les personnalités".