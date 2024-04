Miss Normandie 2024. La soirée de l'élection se tiendra à Alençon

L'élection de Miss Normandie 2024 sera disputée au Parc des Expositions Anova à Alençon, ce sera le 29 juin à 20h, indique le parc sur son site Internet.

Les candidates, 12 jeunes femmes venues de toute la Normandie, vont tenter de remporter le titre convoité de Miss Normandie 2024. Le show de plus de trois heures aura pour thème "Les années musicales", des années soixante-dix à 2020. Il se déroulera en présence d'Eve Gilles, Miss France 2024, de Wissem Morel, Miss Normandie 2023, et d'Amandine Petit, Miss Normandie 2020 et Miss France 2021.

La miss sélectionnée à Alençon sera la première candidate de métropole à être sélectionnée pour le concours Miss France 2025. Lors de cette grande soirée, 2 500 spectateurs sont attendus.

Les places sont déjà en vente sur le site Internet d'Anova, pour 34,99€ en catégorie 1 ou 80€ en catégorie “Or”.