Manche. De nouveaux drones pour les pompiers : à quoi vont servir ces bijoux de technologie ?

Lundi 22 avril, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Manche a présenté ses trois nouveaux drones. Arrivés fin mars, ils seront utilisés par les sapeurs-pompiers sur certaines opérations de grande ampleur. Ces engins, dotés de deux caméras diurnes, une caméra infrarouge, un capteur thermique et un haut-parleur sont à la pointe de la technologie. Ils peuvent se déplacer facilement sur des lieux parfois difficiles d'accès ou dangereux.

"Grâce à eux, nous pouvons effectuer des reconnaissances de terrain à la fois rapides et précises, suivre la progression de nos équipes et envoyer en temps réel des images à un poste de commandement. C'est un très bon outil d'aide à la décision", explique le lieutenant Christophe Potier, responsable de l'unité opérationnelle de reconnaissance aérienne de la Manche.

Jusqu'à 75km/h

Ce n'est pas une première pour les sapeurs-pompiers de la Manche puisque le SDIS avait reçu son premier drone en octobre 2018. Cependant, les nouveaux arrivés, plus nombreux, plus récents et plus performants, facilitent le travail des trois télépilotes du département. "Le drone peut atteindre une vitesse de 75km/h, 120m de hauteur et voler dans un rayon de 1km autour du pilote. Le seul inconvénient : il est soumis aux conditions météorologiques", précise le lieutenant Potier.

Pour être opérationnels sur l'ensemble du département, les drones seront répartis entre Saint-Lô, Avranches et Cherbourg. Cet investissement qui s'élève à plus de 15 500€ a été pris en charge à 80% par le Fonds vert, un dispositif de l'Etat pour accélérer la transition écologique.