Musique. Une nouvelle fonctionnalité sur Spotify bientôt disponible ?

C'est une mode qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Le "sped-up" ou "slowed-down" se propagent sur Tiktok depuis des années. Il s'agit d'une nouvelle façon d'écouter de la musique, soit de façon accélérée ou ralentie, et de l'utiliser pour créer de courtes vidéos sur internet.

Ce phénomène se répand sur la toile à tel point que les versions modifiées des titres sont aujourd'hui utilisées dans 38% des vidéos postées sur Tiktok. Un engouement qui permet aux utilisateurs du réseau social de contourner les droits d'auteur de certaines musiques qui ne sont pas proposées sur le site ou de pouvoir intégrer plus de contenu musical dans leurs vidéos.

Face aux succès de ces versions modifiées, Spotify a annoncé être en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra d'accélérer ou de ralentir la musique sur sa plateforme. Le site devrait proposer cette option aux utilisateurs ayant un abonnement plus élevé, notamment celui à 19,99€ par mois.