Caen. Un vide-dressing solidaire aux Rives de l'Orne avec des influenceuses

Depuis le 20 mars et jusqu'au 2 juin, une série d'animations a lieu aux Rives de l'Orne, dans le cadre de la 5e édition de Caen Pagne. Tout un programme qui se déroule dans une ambiance printanière, depuis les pique-niques dans l'herbe fraîche jusqu'au grand ménage de printemps. Et c'est justement un vide-dressing qui vous est proposé, ce samedi 27 avril. Rendez-vous de 10h à 18h, devant la rive Emeraude, pour en profiter !

Rencontrez des créatrices

de contenus locales

Le vide-dressing sera tenu par une dizaine d'influenceuses locales. Chacune d'elles tiendra son propre stand, l'occasion de chiner des vêtements en tout genre, tout en discutant et en apprenant à les connaître. Parmi elles, Perrine Prunier, Miss Normandie 2022, Camille Clay et Chloé Chauveau seront présentes, mais aussi Zoé du compte Instagram Zoelevenn, dédié à la mode seconde main et à la déco vintage.

L'achat de vêtements d'occasion suscite de plus en plus d'intérêt alors que le gouvernement se penche sur la question de la fast fashion, la mode éphémère en français, qui consiste à ne porter que quelques fois ses vêtements et les laisser ensuite au placard pour en acquérir de nouveaux. Les passionnés du chinage devraient se plaire lors de cette journée, et il faudra aller farfouiller dans les stands le plus tôt possible pour ne pas manquer les meilleures pièces. Côté mode, il y en aura pour tous les goûts, à l'image des influenceuses présentes. Vous pourrez retrouver toutes les tailles, pour femmes, hommes et enfants : le vide-dressing se veut inclusif et convivial.

Un vide-grenier solidaire

Pour chaque article acheté, un euro sera reversé à Surfrider, qui œuvre pour la protection des océans, autant pour la préservation de nos littoraux que pour la qualité des eaux. Vous pourrez donc profiter de vos emplettes tout en faisant un geste pour la planète. Lors des précédentes éditions, les influenceuses locales avaient récolté des sommes pouvant aller jusqu'à quatre chiffres pour différentes associations.

Pratique. Plus d'infos sur rivesdelorne.com