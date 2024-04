En questions. Salon du livre de Caen, "le thème du courage, c'est un lien entre le 80e D-Day et les JO"

A partir du jeudi 23 mai jusqu'au dimanche 26, le Festival et salon du livre est de retour à l'hôtel de ville de Caen. Présentation avec l'adjoint au maire, en charge de la culture et du patrimoine, Patrick Nicolle.

En quelques mots, c'est quoi Epoque ?

Epoque, c'est un festival et salon du livre qui s'intéresse aux évolutions de la société, d'où son nom. Et cette année, nous avons souhaité un lien avec l'actualité nationale et internationale. Pour l'édition 2024, nous allons aborder le thème du courage, c'est un lien entre le 80e anniversaire du Débarquement et les Jeux olympiques.

Qu'est-ce que l'on retrouve cette année ?

On retrouve beaucoup de très bons auteurs et, en fil rouge, notre invité d'honneur Pierre Assouline et son superbe livre "Le Nageur". Ce livre raconte l'histoire d'Alfred Nakache et cela coche toutes les cases de notre thème, à savoir le courage d'un nageur, l'investissement dans le sport et en pleine Seconde Guerre mondiale, d'autant plus qu'il a connu la déportation. Il y a aussi le courage des femmes dans le sport de manière générale. Le courage de l'engagement et de se mettre en danger pour informer et les combats personnels ainsi que le devoir de mémoire. Au total, on retrouve 180 auteurs de littérature générale, mais aussi de BD et de la jeunesse, en plus des spectacles et des expositions.

L'an dernier, il y a eu 29 000 visiteurs.

Qu'est-ce qui est attendu cette année ?

Pour commencer, nous n'avons plus le chapiteau qui se trouvait devant l'hôtel de ville pour pouvoir tout concentrer à l'intérieur. Le but est d'utiliser tous les espaces disponibles comme le cloître ou bien la salle des mariages en plus des espaces déjà utilisés l'an dernier.