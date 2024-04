Rouen. Mercredi, c'était le jour des enfants à l'Open de tennis Capfinances Rouen métropole

Noé, 8 ans, est impressionné après le premier set entre Naomi Osaka et Martina Trevisan, sur la terre battue du Kindarena. "Ça fait bizarre de les voir en vrai et pas à la télé. C'est impressionnant comment ça tape", explique-t-il.

Même sentiment pour Malo, 10 ans, licencié à Saint-Romain-de-Colbosc. "Tu vois un niveau vraiment professionnel. Tu te demandes comment elles peuvent faire ça."

"Tous les tennis se ressemblent"

Sur l'esplanade du Kindarena, ces jeunes licenciés ou de passage peuvent s'initier à toute une série de jeux de raquettes : ils peuvent jouer face à un mur, à une structure gonflable, avec des raquettes géantes ou au pickleball. Du tennis fauteuil est aussi possible, pour les jeunes à mobilité réduite, comme pour les valides. "L'idée, c'est de montrer que tous les tennis se ressemblent et peuvent se pratiquer dans un même espace : le club", explique Alban Ropert, directeur de projet pour l'Entente tennis plateau est, qui organise les animations. Un moyen aussi de transmettre les valeurs du sport et, pourquoi pas, d'encourager les plus jeunes à prendre leur licence.