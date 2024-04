Rouen. Nouveau lieu de visite spectaculaire au 105, la Cité immersive Viking ouvre ses portes en juin

C'est le grand projet culturel privé qui va s'installer au 105 de Rouen. Si la Cité immersive Viking pourra être visitée à partir du 15 juin, la billetterie ouvre dès le samedi 13 avril. Le lieu de visite est conçu comme une plongée dans la Normandie du Xe siècle et retrace la création du duché de Normandie, à grand renfort de technologies modernes pour un aspect spectaculaire assumé. "On va avoir des décors monumentaux de théâtre, du vidéo mapping à 360 degrés, un sound design en 3D, une voix off qui va nous prendre par la main et nous guider tout le long du parcours", détaille Anthony Samama, cofondateur et directeur général de Cités immersives, qui vise la clientèle qui ne se rend plus au musée.

Une expérience spectaculaire donc, à travers différentes salles comme "le scriptorium", "la salle des ruines fumantes" ou la "salle des rêves", qui n'empêchent pas, selon les porteurs du projet, une exigence scientifique. "L'objectif est que les gens passent un moment extraordinaire et qu'ils aient appris quelque chose. Un conseil scientifique nous accompagne pour être extrêmement rigoureux dans la manière dont on raconte cette histoire."

A Rouen, les Enfants de Rollon, association bien connue de mise en scène de la culture viking, a été partie prenante du projet. Ludovic Garnier, son président, va diriger le nouveau lieu de visite et ne cache pas son impatience et son enthousiasme, lui qui fourmille déjà d'idées pour faire vivre la Cité immersive. "Dans un deuxième temps, on pourra imaginer une Cité immersive 'aventure' après la fermeture du musée pour faire vivre des expériences de jeux à des groupes", indique-t-il, évoquant aussi des rassemblements de drakkars ou, pourquoi pas, des concours de force nordique.

Un week-end de fête

Pour l'ouverture, le week-end des 15 et 16 juin, les organisateurs prévoient déjà des concerts, un village Viking à l'extérieur, la venue d'un Drakkar et différents ateliers sur la culture de ce peuple.

Pratique. Billetterie sur viking.cites-immerives.fr, de 12,90 à 14,90€.