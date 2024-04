Orne. JO 2024 : la grande randonnée vers Paris traverse tout le département

A l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Fédération française de randonnée organise en ce moment sept grandes randonnées au départ des différentes régions de France, dont une qui vient de l'ouest… ou plutôt deux qui se rejoignent dans l'Orne avant de converger vers Paris.

Plus d'une centaine de randonneurs y participent : le parcours au départ de Ouistreham entrera dans l'Orne samedi 13 avril à la Forêt-Auvray. L'autre, parti de Bretagne, y entrera dimanche 14 avril à La Fosse Arthour. Lundi 15 avril, la marche qui a débuté à Ouistreham fera l'étape Putanges/Ecouché. L'autre, partie de Bretagne fera Domfront/Bagnoles.

On dénombre dans l'Orne 21 clubs de randonnée et plus de 1 000 licenciés. "Certes, la randonnée n'est pas une discipline olympique, mais c'est une activité sportive importante pour les gens d'un certain âge", souligne Arlette Jeanne, en charge de la randonnée au sein de l'AS Andaine qui encadrera deux étapes entre Domfront et Carrouges.

Ecoutez ici Arlette Jeanne:

La marche de Ouistreham et celle partie de Bretagne se rejoindront en forêt d'Ecouves. Puis ce sera Alençon, le Perche… et enfin Paris.

Les étapes

• Lundi 15 avril : Putanges/Ecouché et Domfront/Bagnoles-en-Normandie

• Mardi 16 avril : Ecouché/La Lande-de-Goult et Bagnoles/Carrouges

• Mercredi 17 avril : La Lande/Carrefour des Arcis et Carrouges/Carrefour des Arcis

• Jeudi 18 avril : Carrefour des Arcis/Alençon

• Vendredi 19 avril : journée de repos à Alençon

• Samedi 20 avril : Alençon/Aillières-Beauvoir

• Dimanche 21 avril : Aillières/Bellême

• Lundi 22 avril : Bellême/Maison-Maugis

• Mardi 23 avril : Maison-Maugis/Autheuil

• Mercredi 24 avril : Autheuil/Saint-Maurice-les-Charencey

• Jeudi 25 avril : St-Maurice/Verneuil d'Avre et d'Iton

Chaque étape fait une vingtaine de kilomètres. Pour participer, chacun peut s'inscrire auprès de la Fédération de l'Orne de randonnée.