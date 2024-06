Evénement. La Grande Randonnée des Jeux olympiques traverse l'Orne

Le samedi 13 janvier marquait le lancement de la Grande Randonnée vers Paris, événement organisé sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO, pour célébrer les Jeux olympiques de Paris 2024 et pour encourager la pratique de la marche et de la randonnée auprès des Français. L'objectif affiché est d'unir marcheurs et randonneurs venus des quatre coins de l'Hexagone sous la bannière de la Fédération. Le département de l'Orne est le point de jonction de deux branches de cette randonnée.

A travers toute la France

Pas moins de sept itinéraires de cette Grande Randonnée ont été tracés à travers la France, avec des départs qui ont déjà été donnés sur les plus longs. Par exemple, le 13 mars au Faou dans le Finistère, le 16 au Mont Gerbier-de-Jonc en Ardèche, le 19 à Bordeaux en Gironde ou le 21 à Haguenau, dans le Bas-Rhin. 250 randonneurs-ambassadeurs sont mobilisés au départ de seize villes métropolitaines et d'outre-mer pour parcourir plus de dix mille kilomètres à travers toute la France, soit cinq cents étapes sur les sept itinéraires principaux, pour converger vers la capitale jusqu'aux 11 et 12 mai, à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Deux itinéraires dans l'Orne

Les randonneurs qui vont traverser le département de l'Orne d'ouest vers l'est parcourront l'itinéraire n°7 de cette Grande Randonnée. Celui-ci est intitulé "Des marées bretonnes aux méandres de la Seine", avec trois départs différents, en Bretagne et en Normandie. Le parcours empruntera notamment le GR 37 (élu sentier de Grande Randonnée préféré 2024) pour rejoindre ensuite le GR 22 en Normandie. Le rendez-vous final à Paris est fixé à partir du 10 mai.

Chacun peut participer

Cette randonnée, gratuite, est ouverte à tous. Attention, les inscriptions ne sont possibles que jusqu'au mardi 9 avril. Pour participer à une étape sur cet itinéraire qui traverse le département de l'Orne (le nombre de participants est limité à cinquante personnes par étape), n'hésitez pas à contacter Arlette Le Provost, du Comité départemental de randonnée de l'Orne.

Pratique. Contact par SMS au 06 45 76 51 75 ou par mail à aj.leprovost@wanadoo.fr.