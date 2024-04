Dieppe. Un chauffard fuit un contrôle de police et traverse plusieurs villages à toute vitesse

La vitesse du chauffard âgé de 37 ans est ce qui a interpellé une patrouille de la Brigade anticriminalité à Dieppe, mardi 9 avril vers 19h, précise la police. Les agents ont voulu procéder au contrôle de la berline allemande, mais son chauffeur a pris la fuite.

Sa course va l'emmener à travers Petit-Appeville, Saint-Aubin-Sur-Scie, Tourville-sur-Arques, Belmesnil et Biville-la-Baignarde, où il a finalement été intercepté. Sur lui, 30 grammes de cannabis et un couteau ont été retrouvés. Le suspect s'était également débarrassé de pochons avec des traces de cocaïne lors de sa fuite, selon la même source policière.

L'homme a été placé en garde à vue pour détention de stupéfiants, port d'arme de catégorie D, refus d'obtempérer, mais aussi conduite malgré l'annulation du permis de conduire.

• A lire aussi. Fécamp. Sans permis et sous cannabis, un chauffeur de camion de livraison percute une voiture