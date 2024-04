Près de Rouen. Dix étrangers s'échappent du centre de rétention administrative de Oissel

Dix personnes retenues au CRA, le centre de rétention administrative de Oissel, se sont échappées dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 avril. Selon la préfecture de Seine-Maritime, trois individus ont été rapidement interpellés dans l'enceinte de l'école de police située à proximité avant d'être placés en garde à vue dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte auprès du parquet de Rouen.

Trois personnes interpellées

Selon une source policière, les trois "retenus" interpellés ont été rapidement retrouvés car ils s'étaient blessés en tombant du toit du CRA. Ces derniers ont été transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins, a également indiqué cette source.

"Des mesures ont immédiatement été prises pour renforcer les patrouilles du CRA et de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN76) à l'intérieur comme à l'extérieur du site", précise la préfecture. "Les effectifs de police et de gendarmerie ont été alertés et le signalement des individus leur a été diffusé afin d'engager les recherches", poursuivent les services de l'Etat.

La Cimade, association d'aide aux personnes migrantes et réfugiées, rappelle sur son site internet que "les personnes enfermées dans les CRA ne le sont que pour des raisons administratives", parce qu'elles ont perdu leur titre de séjour en France ou qu'elles n'en ont jamais disposé, "et non pénales".

Avec AFP