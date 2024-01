Oissel. Tirs de mortier sur des voitures et habitations : quatre jeunes mineurs placés en garde à vue

Quatre mineurs ont été interpellés dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 décembre après avoir tiré des mortiers en direction de voitures et des habitations situées rue Victor Malo à Oissel près de Rouen.

Une plainte déposée pour dégradations

Selon la police, vers 20h45, "un groupe de sept individus s'amusaient à tirer des mortiers d'artifice en direction des voitures et des habitations rue Victor Malo". Arrivées sur les lieux, les forces de l'ordre ont aperçu un groupe de quatre jeunes hommes dont trois âgés de 17 ans et un de 16 ans. L'un d'eux avait sur lui un mortier d'artifice F2 de type chandelle romaine. Tous ont été interpellés et le mortier a été saisi. Par ailleurs, compte tenu des dégâts causés sur les voitures ciblées, une plainte a été déposée pour dégradations.