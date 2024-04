Honfleur. La forge du chantier de La Mora bénéfice d'une dotation par la Fondation du patrimoine

La reconstruction de la forge du chantier de la Mora, à Honfleur, fait partie des quinze premiers projets lauréats d'un fonds de soutien aux métiers d'art. Ce projet est soutenu par le ministère chargé des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation et par la Fondation du patrimoine. Doté d'un million d'euros pour 2024, "ce fonds a pour vocation de soutenir et accompagner des projets visant à préserver et transmettre les métiers et l'artisanat d'art dans les territoires", précise la Fondation.

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie nationale en faveur des métiers d'art annoncée en mai 2023 par la ministre de la Culture et la ministre des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation. "Il contribue à répondre au troisième axe de cette stratégie : 'placer les métiers d'art au cœur des territoires'", développe la Fondation du patrimoine.