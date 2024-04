[Photos] Carrouges. Au château, l'extraordinaire appartement de parade commandé en 1648 est ouvert au public

Dans l'ex Basse-Normandie, le Centre des monuments nationaux gère le Mont Saint-Michel, ainsi que le château de Carrouges, qui est inscrit aux Monuments historiques depuis 1927. C'est ici qu'un fastueux chantier vient de se terminer : celui de la restitution de la chambre de parade, commandée en 1648.

Il s'agit d'une chambre, d'une antichambre, d'un oratoire au sol rare en céramiques du XVIIe et avec des peintures sur tous ses murs et à son plafond, et d'un cabinet de curiosité aux tentures flottantes rouges et sur fond or. C'est l'un des rares sites de ce type en France, qui subsistent depuis la première moitié du XVIIe siècle. Cet endroit, jusqu'alors, n'avait jamais été ouvert au public.

Au cœur d'un parc de dix hectares, le château de Carrouges a été propriété de la même famille (celle du cardinal Jean Le Veneur, aumônier de François Ier) durant 650 ans, le donjon a été érigé au XIVe siècle, l'aile où se situe l'appartement de parade l'a été au XVIIe. L'un des architectes qui a travaillé ici a ensuite contribué à la construction du Château de Versailles… A l'époque, lorsqu'une personnalité passait par la Normandie, elle se devait de faire étape à Carrouges. Au château, les services (serviteurs, cuisine,…) étaient au rez-de-chaussée, la famille vivait au premier étage, et l'appartement de parade avec vue sur le parc se situait au second étage. Mais les années ont passé...

En haut de l'escalier qui accède au second étage du château, on découvre d'abord : l'antichambre.

"L'endroit était très abîmé, on voyait la charpente à travers les trous dans le plafond", se rappelle Hervé Yannou, l'administrateur du château. "L'antichambre n'existait plus." Le chantier de restitution, financé à hauteur de 5,9 millions d'euros par le plan de relance d'après-Covid et par plus de trente financeurs privés, a duré deux ans.

Ecoutez ici Hervé Yannou: Impossible de lire le son.

La chambre avec ses panneaux de bois peints restaurés, ses tentures et tableaux, ses plafonds peints, est désormais magnifique… et meublée. C'est l'un des rares, sinon le seul témoignage de cette époque Louis 13.

Témoignage du XVIIe siècle, la "chambre de parade" du Château de Carrouges a été remise en situation.

Le propriétaire de l'époque, Jacques Leveneur, était allé jusqu'en Italie (on était dans les années 1640 !) et il a fait reproduire à Carrouges des œuvres du peintre Raphaël, que chacun peut à nouveau découvrir. Il avait aussi acheté des tableaux, mais beaucoup ont été offerts à Louis XIV…

L'oratoire avec ses céramiques et peintures exceptionnelles.

Parmi les bonnes surprises du chantier, on a retrouvé des bois d'origine de la cheminée, que l'on a pu réutiliser. "Les panneaux de bois qui habillent le bas des murs étaient démontés, mais restés dans la chambre. Certains en très mauvais état ont été restaurés en bleu, or, et ocre rouge et réassemblées avec tenons, mortaises et chevilles", explique Sylvain Michel, conservateur des Monuments nationaux.

Ecoutez ici Sylvain Michel, conservateur des Monuments Historiques: Impossible de lire le son.

Pour ce chantier, il a fallu sans cesse naviguer entre les recherches historiques et la réalité du site et de ses anciennes restaurations, parfois assez fantaisistes. Tissus et peintures ont été réinstallés.

Le "cabinet doré" (cabinet de curiosités) attenant à la chambre.

"La splendeur du lieu est retrouvée. Au-delà d'une simple restauration, c'est une restitution des lieux, conclut Hervé Yannou. Ce n'est pas un musée, on remet dans le contexte."

Le parc du château de Carrouges, vu depuis sa chambre de parade.

Ultime détail : les pièces de cet appartement sont désormais parfumées comme à l'époque, par exemple d'un parfum de jacinthes imaginé par l'osmothèque de Versailles.

Pratique. Le château de Carrouges est ouvert à la visite durant 360 jours chaque année. Visite : 7€.