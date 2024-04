Mortagne-au-Perche. Armes blanches, objets religieux… Elle restaure les objets en cuir et métal

Il y a encore sept ans, Audrey Legeay était bien loin de l'artisanat d'art. Après une rencontre avec Elise Blouet, conservatrice-restauratrice, elle quitte son poste dans l'administration publique et découvre le métier pendant trois ans auprès de cette dernière.

Sa nouvelle activité : conservatrice-restauratrice de biens culturels en cuir et métal. En d'autres termes, elle préserve le patrimoine sur des objets en ces matières. "La diversité des objets est dingue. Ça peut-être des armes blanches, des châsses reliquaires, de la maroquinerie ancienne, des selles anciennes, de la statuaire, du mobilier, des étuis, énumère-t-elle. C'est vraiment très varié !"

Un tiroir secret découvert

Elle travaille principalement avec des musées et des collectionneurs. Parfois, certaines restaurations cachent quelques histoires. C'est le cas de l'encrier de la reine Hortense, qui est à la Fondation Napoléon. "J'ai découvert un tiroir secret en dessous de l'encrier. J'ai espéré qu'il y aurait un petit mot dedans de Napoléon, mais le tiroir était vide", dit-elle dans un sourire.

Elle participe ce vendredi 5 avril, ainsi que samedi et dimanche, aux Journées européennes des métiers d'art à Mortagne-au-Perche. Vous pouvez la rencontrer à la Chapelle Saint-Joseph. 21 autres artisans d'art sont présents dans différents lieux de Mortagne, de 14h à 18h ce vendredi et de 10h à 18h samedi et dimanche.