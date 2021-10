Ongi Ettori a Euskadi Herri... Bienvenue au Pays basque

Sachez le, Le Pays basque, ce n'est pas que le rugby, le béret basque et Bixente Lizarazu....

Prenez vos espadrilles de Mauléon et suivez-nous dans les allées du hall 3 de la foire de Saint Lô. Faisons, quelques pas et arrêtons-nous dans la petite casetas pour déguster, un petit jambon de Bayonne, puis quelques grillades agrémentées de piment d'Espelette et de sauce Goxoki...

Le tout sera accompagné d'un petit vin venu tout droit des vignes basques Irouleguy. Au choix, blanc, rouge ou rosé, à consommer d'ailleurs avec modération.

Terminons enfin, avec un petit fromage basque comme l'Ossau Iraty, à base de lait de brebis... Une fois notre repas terminé, nous partons éliminer en faisant une petite pelote basque, coachés par des champions du monde avant un un concert reposant de chant basque...

Une journée bien remplie à près de 1.000 km de la Basse-Normandie sans l'avoir quittée..

Formidable!