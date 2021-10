Dans une voiture, 3 fillettes : 18 mois, 8 ans et 10 ans , la mère 31 ans sont grièvement blessées. La plus jeune des enfants, a été héliportée vers le CHU de Caen.

Dans le second véhicule, deux hommes, dont l’un âgé de 78 ans a également été grièvement blessé. Le second, un autre septuagénaires ,a été plus légèrement atteint.