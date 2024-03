Saint-Lô. Le Garage d'Eugène, le restaurant hors norme qui fait un saut dans l'Histoire

Un nouveau restaurant est à tester à Saint-Lô : Le Garage d'Eugène. Il est installé au 390, route de Fumichon. Pour la nourriture, entre les grillades, les tapas ou les pizzas, c'est assez classique. Ce qui détonne, c'est le véritable voyage dans le temps que permet la décoration.

Une décoration hors norme

Dans les 600m2 du restaurant, on retrouve des box décorés avec l'un le thème du cyclisme, l'autre des tracteurs ou le dernier de la formule 1. Dans la salle principale, un Peugeot 202 boulangère trône en plein milieu… et il est possible de manger dedans. Un flipper bowling, un objet rare en Europe, où il n'y en a que trois, est aussi installé. "Ça ne se trouve pas dans un catalogue", assure le patron, Richard Leroy. Il poursuit : "C'est neuf années de chine partout en France. Nous avons 550 objets dans le garage."

Dans la salle, il sera possible de se restaurer sur un capot d'un vieux tracteur.

Le visiteur trouve des jeux et des jouets datant d'entre 1890 et 1990, et il sera possible d'y jouer. "Je me suis orienté vers le bleu, blanc, rouge. J'ai voulu faire français", affirme-t-il, quant à la provenance des objets. "On voulait se donner le plaisir des yeux pour nous, mais aussi pour les enfants, parents et grands-parents", estime-t-il, et ainsi créer un lieu qui rassemble les générations.

Le Garage d'Eugène, 390, route de Fumichon. Ouvert tous les jours de 11h à 15h et de 18h à 1h du matin.