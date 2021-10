La sortie ciné de la semaine : Kirikou et les hommes et les femmes

Toujours assis dans sa grotte bleue, le grand-père de Kirikou évoque plusieurs souvenirs d’enfance de ce dernier, à travers cinq histoires, toutes caractéristiques de son intelligence vive et de son altruisme. Parmi ces histoires, qui mettent également en scène la terrible sorcière Karaba, il y a celle de l’arrivée d’une griotte dans le village. Celle-ci va commencer à raconter de vieilles légendes aux villageois fascinés.

Parmi eux, Kirikou, qui va découvrir ainsi son talent de griot (pas celui qui raconte les histoires, mais celui qui les invente !).

On retrouve avec plaisir l’univers plein de charme et de cocasserie des films d’animation de Michel Ocelot, ainsi que son délicieux petit héros qui a enchanté des générations d’enfants (et d’adultes !) avec, en prime, la technologie de la 3D.

Charmant et plein de fantaisie

Les dessins sont toujours aussi beaux dans leur simplicité, mais les couleurs sont plus ternes en 3D, ce qui est dommage. La musique, d’inspiration africaine, souligne bien l’action, et les histoires sont faites pour mettre en valeur l’ingéniosité, la vivacité et la générosité du petit héros, toujours prêt à venir en aide aux autres.

C’est charmant et plein de fantaisie, avec une jolie petite morale destinée aux enfants, qui semblent prendre encore autant de plaisir à suivre les aventures de leur héros. Et comme le film leur est destiné.