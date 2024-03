Calvados. Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois en concert

C'est un concert exceptionnel qui se déroulera à Bayeux et à Caen, samedi 6 et dimanche 7 avril. Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, la célèbre chorale aux "voix cristallines", se produiront dans le Calvados. A l'occasion de leur tournée pour l'association Anak qui vient au secours des enfants de Manille, ils s'arrêteront à l'église Saint-Patrice de Bayeux à 20h30, et à l'abbaye aux Hommes de Caen à 16h30.

Lors d'une de leur tournée aux Philippines, la chorale s'était arrêtée pour venir rencontrer les enfants des rues d'ANAK-Tnk. En jouant et en chantant ensemble, une amitié est née entre ces enfants du même âge. Ces ambassadeurs de la France ont ainsi décidé d'organiser cette année une tournée solidaire, au profit de leurs camarades défavorisés de l'autre bout du monde.

Une autre date est programmée à l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Rouen, vendredi 5 avril à 20h30.

• A lire aussi. Normandie. Un Tendance VIP avec Olivia Ruiz au château de la Roque, à Thèreval

Pour les réservations à Bayeux, se rapprocher de : Office du tourisme / Tabac de la cathédrale / Cultura Mondeville. Pour les réservations à Caen, se rapprocher de : Office du tourisme / Espace Culturel E.Leclerc rue Lanfranc / Librairie Publica / Cocci Market pl Mgr des Hameaux / Cultura Mondeville