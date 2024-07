Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 7 avril

Bélier

La journée sera plus stable et plus tranquille. Vous oubliez un peu les complications familiales, professionnelles et sentimentales.

Taureau

Pensez à vous réserver du temps libre pour sortir avec vos amis et partir à la rencontre du monde.

Gémeaux

Vous avez l'occasion de profiter d'une situation favorable pour vos futurs projets. Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Cancer

Il faudrait veiller à ne pas vous montrer trop dur avec vous-même, vous puisez dans vos réserves.

Lion

Bonne nouvelle ! La pesanteur de vos contrariétés s'allège et laisse la place à une confiance en vous bien plus forte.

Vierge

Vous êtes d'humeur joyeuse et vous avez plus que jamais envie de faire le plein de divertissement et d'évasion.

Balance

Amis Balance, ne vous posez pas trop de questions concernant votre avenir, laissez un peu faire le hasard.

Scorpion

Ce n'est pas forcément la journée idéale pour prendre des engagements sur le plan sentimental.

Sagittaire

Vous allez avoir besoin de mobiliser votre endurance, heureusement la forme est au rendez-vous !

Capricorne

Vous allez dans le bon sens et le cours de vos projets se poursuit sans freins particuliers.

Verseau

Cette belle journée devrait renforcer toutes vos relations affectives et pimenter votre couple d'épisodes sensuels.

Poissons

La journée sera très positive si vous secouez votre paresse habituelle pour aller à la rencontre des autres.