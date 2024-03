Près du Havre. L'aspirateur mural s'embrase : de gros dégâts dans une maison

L'alerte a été donnée vers 13h30, à Saint-Aubin-Routot, dans l'agglomération havraise. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour un départ de feu dans une maison, située route de Beaucamp. Selon les premiers éléments recueillis lors de l'appel, c'est un aspirateur mural qui pourrait s'être embrasé et avoir déclenché le sinistre. A l'arrivée des secours, l'habitation était entièrement en feu.

Les pompiers ont déployé deux lances à incendie. A 16 heures, le feu était éteint. Selon les pompiers, les dégâts sont importants.

Un homme légèrement brûlé à la main

Les occupants de la maison, un couple et deux filles âgées de 5 et 11 ans, se sont réfugiés chez leurs voisins le temps de l'intervention des secours. Un homme âgé d'une trentaine d'années a été légèrement brûlé à la main, sans nécessité d'être hospitalisé. Sa compagne et ses deux enfants sont indemnes. En revanche, la famille va devoir être relogée.