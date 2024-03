[Photos] Bréhal. Un phoque échoué sur la plage… et sauvé

Il n'y a pas que les touristes qui viennent s'échouer sur les plages de la Manche. Mercredi 20 mars, pour le premier jour du printemps, un phoque a été découvert, toujours en vie, sur la plage de Saint-Martin-de-Bréhal. Il avait été vu une première fois dans la matinée. La mairie et la police municipale ont alors mis en place un périmètre de sécurité pour qu'il ne soit pas dérangé. Avec la marée haute, le phoque est retourné en mer, deux fois, mais a continué de revenir sur la plage.

Une mission de sauvetage

Sur les conseils de l'observatoire Pelagis de La Rochelle, qui étudie les mammifères marins et est appelé en cas d'échouage, une mission de secours a été décidée. L'Office français de la Biodiversité est arrivé sur place pour la mener, vers 16h. Grâce aussi aux pompiers et à la clinique vétérinaire de Coutances, le phoque a été capturé et pris en charge. Il devait être emmené au Centre d'hébergement et d'études sur la nature et l'environnement, à Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime, pour recevoir des soins avant de retrouver la nature.

Les services de la ville ont installé un périmètre de protection.

L'animal a finalement été capturé et emmené par l'Office français de la biodiversité.

